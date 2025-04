Radio Noordzee is vanaf vandaag weer te beluisteren. Talpa Network heeft het merk nieuw leven in geblazen als radiostation waarop alleen Nederlandstalige muziek te horen. ‘200% puur Hollands’ luidt de slogan, waarschijnlijk bedoeld als een knipoog naar 100% NL, dat ondanks de naam veel niet-Nederlandstalige muziek op de playlist heeft staan.

Ondanks dat het radiostation geen FM-frequentie heeft en enkel online en via DAB+ te ontvangen is, heeft Radio Noordzee wel een gepresenteerde programmering. De ochtend- en middagshow worden verzorgd door dj’s die ook in het weekend van Radio 10 te horen zijn. Silvan Stoet is te horen tussen 7:00 en 10:00 en Jan-Paul Grootentraast tussen 16:00 en 18:00 uur. Het lijkt om gevoicetrackte programma’s te gaan, aangezien ze ook op Radio 10 te horen blijven.

Zangeres en presentatrice Marlayne Sahupala is te horen tussen 10:00 en 12:00 uur. Daarna presenteert een bekende artiest Radio de ‘Noordzee Lunch’ tot 13:00 uur. Hij of zij doet dat steeds een week lang. De overige uren, inclusief de middag van 13:00 tot 16:00 uur, zendt Noordzee non-stop muziek uit.

Kick-off

Vanwege de start zijn vandaag de hele dag Nederlandse artiesten als presentatoren te horen. Onder meer Marco Schuitmaker, Flemming, de 3J’s en Mart Hoogkamer nemen vandaag een uur voor hun rekening.

Ook Wilfred Genee is gevraagd om eenmalig een programma te maken, hij is vanmiddag van 16:00 tot 17:00 uur te horen.