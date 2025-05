De stream van Radio Noordzee is in de eerste maand sinds de start gemiddeld 45.784 keer per week aangezet. Dat betekent niet dat er ook zoveel luisteraars waren; één persoon kan de stream immers vaker opstarten.

Radio Noordzee is sinds begin april te beluisteren. Talpa Network heeft het merk nieuw leven ingeblazen als radiostation waarop alleen Nederlandstalige muziek te horen is. De ochtend- en middagshow worden verzorgd door dj’s die ook in het weekend van Radio 10 te horen zijn: Silvan Stoet (7:00-10:00 uur) en Jan-Paul Grootentraast (16:00-18:00u).

Radio Noordzee, dat alleen online en via DAB+ te ontvangen is, staat op plek 46 in de lijst van het Nationaal Media Onderzoek (NMO) van meest online gestreamde radiozenders. Naar NPO Radio 1 werd via online het meest geluisterd: de stream van de publieke nieuwszender werd vorige maand ruim 2 miljoen keer opgestart.

Radio 538 volgt op de tweede plaats, met ruim 1,9 miljoen sessies per week. NPO Radio 2 volgt met 1,8 miljoen, blijkt uit cijfers van het NMO.

RadioNL en 3FM

Opvallend is dat het gat tussen RadioNL en NPO 3FM steeds kleiner wordt. De stream van 3FM werd in april zo’n 281.000 keer per week opgestart. RadioNL volgt direct daaronder, met 250.000 sessies per week. RadioNL vecht momenteel voor het voortbestaan op de FM, nu de regionale FM-frequenties worden geveild.