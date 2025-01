Het programma ‘Goud van Oud’ op Radio Veronica heeft vanaf vandaag een eigen DAB+-station. Het populaire ochtendprogramma krijgt een eigen station, dat zich volledig richt op de beste classics. Vanaf vandaag is het station in heel Nederland te beluisteren via DAB+. ‘Goud van Oud’ komt in de plaats van Sunlite, dat alleen online verder gaat.

‘Goud van Oud’ is een van de best beluisterde shows van Radio Veronica en wordt dagelijks gepresenteerd door Marisa Heutink, tussen 10:00 en 12:00 uur. Om dit succes “verder uit te bouwen”, wordt ‘Radio Veronica Goud van Oud’ gelanceerd als nieuw landelijk kanaal. Naast de nieuwe zender heeft Radio Veronica nog twee DAB+-kanalen: de hoofdzender en Radio Veronica Non-Stop (voorheen Radio Veronica Classics).

SLAM! en Sublime

Ook de themakanalen van SLAM! en Sublime zijn op de schop gegaan. ‘SLAM! Hardstyle’ is vanaf vandaag omgedoopt tot ‘SLAM! WKNDMX’ en ‘SLAM! 40’ is nu ‘SLAM! 10s’, met de beste muziek uit de jaren vanaf 2010. Bij Sublime wordt ‘Sublime Funk & Disco’ hernoemd naar ‘Sublime R&B 90s & 00s’, en ‘Sublime Smooth’ krijgt de naam ‘Sublime Sunday Chill’. “Met deze aanpassingen worden de themakanalen nog beter afgestemd op specifieke luistervoorkeuren”, aldus eigenaar Mediahuis Radio.

Radio Veronica, SLAM!, Sublime en Sunlite zijn allen eigendom van Mediahuis Radio. “Steeds meer mensen beluisteren radio digitaal en online. Daarom hebben we ons aanbod goed onder de loep genomen en besloten het verder te optimaliseren”, zegt Tom Klerkx van Mediahuis Radio. “Met deze wijzigingen versterken we onze digitale aanwezigheid en zorgen we voor een betere muzikale afstemming van onze themakanalen. Ons doel is de perfecte radiomix voor onze luisteraars te bieden.”

Landelijke DAB+-stations:

Radio Veronica

100% NL

SLAM!

Sublime

Veronica Goud van Oud

Veronica Non-stop



Online themazenders:

Radio Veronica Top 1000 Allertijden

Radio Veronica RockRadio

100% NL Feest

100% NL Non-stop

100% NL Liefde

100% NL Nederpop

100% NL Popup

SLAM! 90’s

SLAM! Juize

SLAM! Non-stop

SLAM! WKNDMX

SLAM! The Boom Room

SLAM! MixMarathon

SLAM! 10’s

SLAM! Zeroes

SLAM! Housuh in de Pauzuh

Sublime R&B 90s & 00s

Sublime New Jazz

Sublime Soul

Sublime Sunday Chill

Sublime Soul Classics

Sunlit

Foto: Mediahuis Radio / Sander Koning