Igmar Felicia heeft een nieuw contract getekend bij Radio 538. “Nieuw contract! Dumfries maakt ons Europees kampioen en zo op 538 alleen maar MP3-speler classics draaien. Lekker weekje”, zo zegt hij op Instagram. Hoe lang het contract is verlengd is niet bekendgemaakt.

In april 2019 maakte de dj de overstap van Qmusic naar Radio 538. Bij Qmusic maakte hij de ochtendshow met Mattie Valk, maar dat liep niet lekker. Na een periode in de avond, vertrok hij. In juni 2019 kon hij uiteindelijk beginnen bij 538. Daar is hij in het weekend te horen. Daarnaast presenteert hij op TV538.

In 2013 begon Felicia zijn carriëre bij SLAM! waar hij een dagelijks avondprogramma presenteerde. In 2017 stapte hij over naar Qmusic.

Foto: Radio 538 | William Rutten