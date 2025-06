Nadat vorige maand de commerciële regionale FM-frequenties onder de veilinghamer gingen, zijn vandaag de commerciële regionale DAB+-frequenties geveild. Dertien partijen hebben een vergunning weten te bemachtigen voor de digitale radio.

De veiling heeft in totaal 105.000 euro opgebracht. Dat is veel minder dan bij de FM-veiling voor de regionale zenders, die 5,5 miljoen euro opleverde. In vijf van de zeven regio’s, in jargon ook wel allotments genoemd, was er minder vraag naar DAB+frequenties dan aanbod. Die frequenties zijn dan ook voor 0 euro weggegaan.

Alleen de DAB+-frequenties in het zuiden en westen van het land hebben geld opgeleverd voor de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), die de veiling vanuit de overheid organiseerde. Het bedrag ligt tussen de 10.000 tot 11.000 euro per DAB+-frequentie.

Nieuwkomers

Van nog niet alle winnaars is bekend met welke zender zij vanaf 1 september gaan uitzenden via de digitale radio. Een van de nieuwkomers is Landmark Development B.V. uit Maastricht, dat voor Noord-Brabant en Limburg een DAB+-frequentie heeft bemachtigd.

De nieuwe DAB+-vergunningen gaan in op 1 september 2025 en zijn tien jaar geldig.

Dit zijn de winnaars van de commerciële regionale DAB+-veiling: