DJ Maarten Schakel van het Curaçaose Paradise FM gaat ruim 103 uur non-stop radio maken voor het goede doel. Vanaf 20 december sluit hij zich op in de studio en gaat hij zoveel mogelijk wensen van luisteraars, voor anderen laten uitkomen.

“Toen dit idee een tijdje geleden ontstond dacht ik: dat is leuk, dan ga ik wel een radiomarathon doen. Maar ik had me eigenlijk helemaal niet gerealiseerd wat het allemaal inhoudt”, zegt Schakel in zijn ochtendshow. Daarom belde hij met ervaringsdeskundige Giel Beelen, die het wereldrecord radiomaken in handen heeft.

Giel adviseert de marathonuitzending serieus te nemen. “Ik ben echt een voorbereidingstraject ingegaan met sporten en op m’n voeding letten”, zegt de dj die 198 uur achter elkaar live radio maakte bij 3FM. “Het is wel belangrijk dat je goed in vorm bent, want je moet zo goed mogelijk met je energie omgaan. Wat jij gaat doen is heel heftig. Een nachtje doorhalen lukt nog wel. Maar daarna begin je het wel echt te voelen.”

Psychologisch effect

Volgens Giel heeft het een groot psychologisch effect als je zo lang niet slaapt. “In mijn gedachten had mijn recordpoging plaats in verschillende studio’s, terwijl ik weet dat dit niet zo is. Dus je wordt er wel een beetje labiel van.” Een andere tip van Giel: mensen om je heen moeten heel rustig met je omgaan. “Want je bent in een staat dat er geen gedoe om je heen kan zijn. Want dan raak je in totale paniek.”

“Ik had me eigenlijk helemaal niet gerealiseerd wat het allemaal inhoudt”, reageert Schakel. “Dit klinkt als een loodzware ellendige trip. Ik vind het echt rete-spannend.”

Weinig eten

Nog een tip van Giel: weinig eten. “Het belangrijkste gevaar is dat je denkt dat je moet eten. Maar dat moet je niet doen. Ook geen energy drink of cola. En wat je eet moet supergezond zijn. Want anders word je moe na het eten omdat je moet verteren enzo. Daarnaast moet je zorgen dat het heel licht is. Dat is essentieel. Je moet je hersenen zeggen dat het geen nacht is.”

Alcohol is ook uit den boze. “Behalve de laatste drie uur ofzo. Dat moet je doen, dan kun je lachen.” Schakel begint op 20 december met zijn radiomarathon en eindigt op Kerstavond, de 24e.