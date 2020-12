Radio 538 is vanochtend van start gegaan met de actieweek ‘Missie 538′, waarin dj’s de hele week geld inzamelen voor de voedselbanken in Nederland. Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland, gaf vanochtend het startschot voor de actieweek. Luisteraars bepalen de muziek, in ruil voor een donatie. Het is de eerste keer dat Radio 538 deze actieweek houdt.

Vrijwel alle dj’s uit de dagprogrammering van 538 zetten zich deze dagen in voor het goede doel. Zo spelen in de ochtend- en middagshow artiesten covers tegen betaling. Barend van Deelen en Ivo van Breukelen gaan in hun avondprogramma de strijd aan om zoveel mogelijk donaties op te halen via de socialmediakanalen van bekende Nederlanders. Ook trekken de dj’s het land in, op zoek naar bijzondere verhalen.

Aangepaste programmering

Radio 538 heeft tijdens deze actieweek een aangepaste programmering, waarin 24 uur per dag geld wordt ingezameld voor de Nederlandse voedselbanken:

06:00 – 11:00 uur: Missie 538 Team Frank

11:00 – 15:00 uur: Missie 538 Team Wietze

15:00 – 19:00 uur: Missie 538 Team Coen en Sander

19:00 – 00:00 uur: Missie 538 Team Barend en Ivo

00:00 – 03:00 uur: Missie 538 Team Mart en Niek

03:00 – 06:00 uur: Missie 538 Team Daniël

Belang van de actie

Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Cars, is de noodzaak voor de ‘538 Missie’ momenteel groot; de vraag naar voedselhulp stijgt landelijk door de coronacrisis.

“Missie 538 is om meerdere redenen belangrijk”, voegt Leon Wijnbelt van Voedselbanken Nederland eraan toe. “De voedselbank helpt veel mensen die honger hebben. Maar we weten dat er een veelvoud van de mensen is die wij nog niet bereiken. En daarom is ‘Missie 538’ voor ons ook belangrijk, we willen graag die mensen en hun kinderen bereiken en het taboe rondom de voedselbank wegnemen.”

Foto: Radio 538