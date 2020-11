De Top 2000 ziet er dit jaar vanwege de coronacrisis anders uit dan voorgaande jaren. Het is, vanwege het coronavirus, nog niet duidelijk of er publiek welkom is in het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum. Wel kunnen mensen kans maken op een thuispakket, waarmee ze hun eigen woonkamer kunnen omtoveren tot het café.

Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte maakten zojuist in een persconferentie alles bekend over de lijst van dit jaar. “Het Top 2000-virus is bezig aan een opmars. Het beeld is kort gezegd als volgt: het gaat goed en de piek is nog lang niet bereikt”, begon Jan-Willem. “Blijf zoveel mogelijk thuis, stem de radio af op Radio 2 en breng die R zo snel mogelijk terug naar 2”, aldus de ochtend-dj’s.

Radio 2 liet vorige maand al aan RadioFreak.nl weten dat de Top 2000 doorgaat en dat er ook weer, net als voorgaande jaren, een Top 2000-café wordt opgebouwd in Beeld & Geluid in Hilversum. “Op dit moment is nog niet duidelijk of en zo ja hoeveel bezoekers we kunnen ontvangen in het Top 2000 Café. Zodra we dat wel weten, maken we dat uiteraard bekend via onze kanalen”, aldus Radio 2 nu in een reactie.

De stemweek voor de Top 2000 start op 1 december om 08:00 uur. Stemmen kan tot 7 december, 17:00 uur.

Foto: NPO Radio 2