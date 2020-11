NPO 3FM gaat voor de komende editie van Serious Request: The Lifeline in ‘lockdown’. Drie dj-duo’s maken gezamenlijk een week lang 24 uur per dag lang radio vanaf Vliegveld Twenthe in Enschede. De zes dj’s moeten daarbij ook een loopband draaiende houden. Hiermee willen ze luisteraars motiveren om zelf ook in actie te komen door ‘coronaproof’ mee te lopen in hun eigen omgeving.

Eerder kondigde 3FM aan dat de plannen voor de derde editie The Lifeline vanwege de huidige coronamaatregelen worden aangepast. Frank van der Lende & Eva Koreman, Sander Hoogendoorn & Sophie Hijlkema en Rob Janssen & Wijnand Speelman doen mee aan de speciale editie van The Lifeline op het Enschedese luchthaventerrein.

Luisteraars kunnen ook tegen betaling een plaat aanvragen of rechtstreeks doneren. 3FM wil daarmee zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Rode Kruis, dat hulpverleners ontlast en de verspreiding van corona tegengaat in binnen- en buitenland.

Naast elkaar in lockdown

De 3FM-dj’s gaan per duo naast elkaar in lockdown en bedienen om de vier uur de radiostudio die zich in het midden van het gebouw bevindt. Bij de studio is een ruimte waar een loopband 24 uur per dag moet blijven draaien en waar de mogelijkheid is om, op anderhalve meter, gasten te ontvangen.



“2020 was één van de gekste jaren ever en deze editie van 3FM Serious Request: The Lifeline wordt er waarschijnlijk ook één om nooit te vergeten”, zegt Sander Hoogendoorn. “Samen met m’n collega-dj’s hebben we een alternatief plan bedacht om dit jaar toch het uiteinde te geven dat het verdient. Timur is er helaas niet bij, maar ik heb heel veel zin om samen met Sophie en de andere dj’s in lockdown te gaan. Zo halen we samen met onze luisteraars, die ook thuis zitten, hopelijk toch zoveel mogelijk geld op voor het Rode Kruis om hulpverleners in zorg te ondersteunen tijdens de coronacrisis.”

