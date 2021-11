Sharid Alles stopt na dit jaar als zendermanager van NPO 3FM. Dat heeft ze vanochtend bekend gemaakt. Voormalig 538-programmadicteur Menno de Boer zal haar vanaf januari voorlopig opvolgen. Hij werkt op dit moment al freelance voor 3FM. Erik van Hengstum, de zakelijk directeur van de afdeling audio van de NPO, zal de rol adjunct-zendermanager voorlopig waarnemen, omdat ook Robbert-Jan van de Velde vertrekt.

Sharid begon in de zomer van 2018 als zendermanager van 3FM en gaf leiding aan de publieke popzender in een lastige periode. Door het vertrek van bekende dj’s en aanpassingen aan het muziekformat waren de luistercijfers van 3FM in een sterk dalende trend terecht te komen. Ondanks diverse aanpassingen zijn de luistercijfers nog steeds historisch laag. In de periode augustus – september 2021 was het marktaandeel 2,2 procent.

Aan de medewerkers van 3FM en de omroepen schrijft Sharid: “De afgelopen jaren heb ik met een steeds sterker en completer wordend team, mede aangevoerd door Robbert-Jan van de Velde, gewerkt aan het terugbrengen van het oorspronkelijke 3FM-DNA naar het station. Ik ben trots op de muzikale koers die mede onder leiding van Roosmarijn Reijmer verder vorm heeft gekregen, de sterke programmering waar we in het nieuwe jaar mee verdergaan en de flinke groei die we online en in podcasts hebben bereikt. Daarnaast hebben we de afgelopen moeilijke coronajaren hard geïnvesteerd in het ondersteunen van het livecircuit: door het betalen van artiesten, maar ook door bijvoorbeeld van de 3FM Awards een Fieldlab Event te maken.”

Vertrouwen

Dit najaar was Sharid onder vuur komen te liggen na een botsing met Timur Perlin. Live op zender discussieerden de twee over de vraag of Timur een luisteraar mocht terugbellen. Het zou aanleiding zijn geweest voor verschillende dj’s om het vertrouwen in de zendermanager op te zeggen. Of het ook de aanleiding is voor haar vertrek is onduidelijk. Wel schrijft ze: “Ik wil graag de NPO en de omroepen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, ik ben tot op de dag van vandaag gesteund en heb dat ook zo gevoeld.”

In het nieuwe jaar start de NPO een procedure voor een nieuwe zendermanager. Tot die gevonden is zal Menno de Boer leiding geven aan 3FM.

Foto: NPO 3FM | Michel Schnater