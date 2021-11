De NPO biedt voortaan een selectie van de podcasts van regionale omroepen aan via de site/app van NPO Radio 1 en via podcast-app NPO Luister. Het gaat om bestaande podcasts die al via de eigen kanalen van de verschillende regionale omroepen te beluisteren waren en beschikbaar waren in zo goed als alle podcast-apps behalve NPO Luister.

Het aanbod is, in ieder geval in eerste instantie, beperkt. Het gaat om tien podcasts van tien verschillende omroepen:

Binnen de Muren (RTV Drenthe)

Sofasessies (L1)

De Genezers (RTV Noord)

De Dood van Robert Dönnges (Omroep Gelderland)

FC Rijnmond Podcast (RTV Rijnmond)

Moord op het Oosterveld (RTV Oost)

Duizend Dagen (Omrop Fryslân)

Corona Strijders (RTV NH)

Anoniem Intiem (Omroep Gelderland)

Ik Sla Mijn Vrouw (Omroep Brabant)

Jurre Bosman, directeur audio van de NPO laat in een persbericht weten: “De regionale omroepen maken podcasts die voor de rest van Nederland interessant zijn en vormen een mooie aanvulling op het aanbod van de landelijke omroepen. Het aanbieden van deze podcasts via onze platforms is een logische volgende stap in de samenwerking tussen de regionale publieke omroepen en de NPO. De verhalen uit de regio zijn zo voor een breed publiek gemakkelijk te ontdekken.”

Foto: RadioFreak