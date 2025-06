Jurre Bosman, directeur Audio bij de NPO, krijgt vanaf nu ook de verantwoordelijkheid over de videotak van de NPO, waar onder meer de televisiezenders NPO 1, NPO 2 en NPO 3 onder vallen. Hij gaat samen met Jojanneke Doorn op tijdelijke basis aan de slag als directeur Video. Het is de bedoeling dat er straks één nieuwe directie Media komt, waarbij de audio- en videotak van de NPO worden samengevoegd.

Jurre is als directeur Audio sinds 2016 de ‘hoogste baas’ van de publieke radiozenders, zoals NPO Radio 1, NPO Radio 2 en NPO Radio 5. Hij krijgt daar nu de portefeuille Video bij. Jurre en zijn collega Jojanneke Doorn zijn daarmee samen met hun team verantwoordelijk voor de hele video- en audioprogrammering van de publieke omroep: NPO Start en NPO Luister, de televisienetten, de radiozenders en het online-aanbod.

Afgelopen voorjaar bleek uit onderzoek van RadioFreak.nl dat Jurre zich ook regelmatig op detailniveau bezighoudt met de NPO-radiozenders. Zo bemoeide hij zich intensief met de nieuwe programmering van Radio 2. Hij voerde gesprekken met omroepen tot op programmaniveau, zowel in persoonlijke gesprekken als per e-mail. Peter de Vries gaat als zendermanager van Radio 2 in eerste instantie over de programmering.

‘Efficiënter en krachtiger’

“Door het in de toekomst bundelen van de beide directies kan de publieke omroep nog efficiënter en krachtiger werken aan de verschuiving van lineair naar on demand en online en de uitbouw van onze platforms NPO Start en NPO Luister”, zegt Lucien Brouwer, voorzitter raad van Bestuur bij de NPO. “Daarbij wordt nadrukkelijk gekoerst op een integrale aanpak: het juiste aanbod voor de juiste doelgroep op het juiste platform, zodat we samen met de omroepen het publiek nog beter kunnen bedienen.”

Brouwer zegt er “het volste vertrouwen” in te hebben dat Jojanneke en Jurre “de kennis, creativiteit en toewijding hebben om daarin te slagen”. “De aankomende bezuinigingen vormen daarbij een extra uitdaging”, vertelt ze.

Jurre laat in een persreactie weten: “Ik verheug me erop samen met Jojanneke, onze teams en de omroepen in deze uitdagende tijd de programmering van de publieke omroep op alle platforms zo sterk mogelijk te maken, met ruim baan voor vernieuwing, talent en publieke waarde.”

Foto: Michel Schnater | NPO