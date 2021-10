Timur Perlin is vandaag in zijn uitzending op NPO 3FM hard in aanvaring gekomen met zijn zendermanager Sharid Alles. Live op de radio discussieerden de twee er stevig op los, op de vraag of Timur luisteraar Casper mocht terugbellen. Hij won vorige week op 3FM kaarten voor een exclusief concert van de band Måneskin en probeerde die kaarten vervolgens door te verkopen. Timur wilde Casper terugbellen, Sharid verbood hem dat.

De 3FM-dj belde vanmiddag in zijn programma met een luisteraar die benaderd was door Casper, die haar de tickets wilde doorverkopen. Timur stelde voor om Casper op te bellen, maar op dat moment kwam Sharid Alles de studio binnen. Timur: “ Management staat aan de deur. Wat is er aan de hand? Moeten we dit niet doen op de radio? Het management schudt nee. Zit ik ergens in waar ik niet in had moeten zitten? Het management schudt ja. Ik heb nooit een management, dus dan weet je dat er iets aan de hand is.”

‘Geen podium geven’

Vervolgens viel er een stilte. “Links zegt management dat ik niet moet bellen, rechts heb ik honderdduizend luisteraars die graag Casper willen horen.” Hij maande Sharid om iets te zeggen op de radio. “Sommige mensen moet je gewoon echt geen podium geven”, begon ze. “Als wij een heel mooie middag organiseren voor een groepje fans en er is iemand die dat gaat lopen proberen te verpesten, dan vind ik niet dat je die een podium moet geven op de zender.”

Timur stelde vervolgens voor om Casper op te bellen, zodat hij zijn excuses kon aanbieden. “Nee, dat mag hij lekker buiten de zendtijd om doen”, antwoordde Sharid. “Je wilt toch horen waarom hij dit doet”, zei Timur daarop. Sharid: “Dat hoeft van mij allemaal niet op zender.”

Voor het blok

De 3FM-dj werd daarop feller. “Dit vind ik ook een beetje raar. Jij bent mijn baas en je zegt in mijn radioshow dat ik iets niet kan doen. Aan de andere kant heb ik luisteraars die ook mijn baas zijn. Je zet me ongelooflijk voor het blok, Sharid.” Na een diepe zucht startte hij een plaat in.

Na enen kwam Timur terug op de aanvaring. “Ik heb een heel lieve baas. Ze is in de uitzending naar me toegekomen om me te vertellen dat ik moet stoppen. Normaal gesproken doe je keurig wat je baas zegt, behalve live in een radio-uitzending.” Bij het instarten van het nummer Sweet But Psycho riep Timur: “Deze is voor de baas.”

De clash tussen de twee:

Foto: Nathan Reinds | NPO 3FM