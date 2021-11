Een aantal dj’s van NPO 3FM heeft het vertrouwen opgezegd in zendermanager Sharid Alles. Dat melden Ron Vergouwen en Arjan Snijders, makers van de podcast Dit was de Radio, en goed ingevoerd in de radiowereld. “Het is niet bevestigd, maar een aantal dj’s heeft het vertrouwen in Sharid opgezegd. Ik denk dat we daar binnenkort wel wat van gaan horen”, aldus Ron.

Aanleiding zou de botsing tussen Sharid en Timur Perlin van twee weken geleden zijn. Live op de radio discussieerden de twee er stevig op los, op de vraag of Timur een luisteraar mocht terugbellen. Sharid verbood hem dat. “Er is met veel jocks en eindredacteuren over gesproken. Het is intern een mega rel geworden”, aldus Arjan.

Sharid noemde een live-uitzending onderbreken in 2019 overigens nog ‘een no-go’. “Als er echt iets verschrikkelijks zou gebeuren, dan zou ik misschien nog wel ingrijpen, maar dan moet het echt wel heel erg zijn”, zei ze destijds in de podcast ‘Onder Elkaar’.

Optelsom

Volgens Ron heeft een aantal dj’s niet alleen vanwege de rel het vertrouwen in Sharid opgezegd. “Het is een optelsom. Het is natuurlijk niet zo dat Sharid alles voor elkaar heeft gekregen met 3FM. Ze wordt afgerekend op het feit dat het marktaandeel niet hetzelfde is gebleven, maar omlaag is gegaan. Het zegt iets over managementcapaciteiten.”

Een NPO-woordvoerder stelt dat er ‘constructieve gesprekken’ zijn geweest met de 3FM-dj’s.

Sharid is sinds juli 2018 zendermanager van 3FM. Onder haar leiding heeft de jongerenzender weinig aan marktaandeel teruggewonnen. Het aandeel schommelt sinds haar komst tussen de 2 en 2,8 procent. In de hoogtijdagen van 3FM lag dat aandeel boven de 10 procent.

