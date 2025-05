Het NPO Radio 1-programma Kunststof stopt aan het einde van het jaar. Volgens omroep NTR heeft de NPO dit besloten en wordt na 24 jaar de stekker uit het programma getrokken.

Alle omroepen kregen de afgelopen maanden de kans in te tekenen voor een nieuw programma over kunst, cultuur, media en sport tussen 19:00 en 21:00 uur, hetgeen de NPO in de vooravond voor ogen heeft. “De redactie heeft hard gesleuteld aan een andere formule, waarin desgevraagd door de zender, ook sport een vaste plek zou krijgen: Studio Kunststof. Daarmee zou het lange, dagelijkse interview voor NPO Radio 1 behouden blijven. Dit plan heeft geen plek gekregen bij de NPO.” Laat de omroep in een reactie weten.

Thomas Bruning, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, laat in een reactie weten: “Het zou een kortzichtig besluit zijn om Kunststof, een journalistiek instituut, van de zender te halen. In tijden waarin inhoudelijke keuzes moeten worden gemaakt, dient de NPO vast te houden aan haar publieke en journalistieke missie. Kies voor programma‚Äôs die onderscheidend zijn. Kunststof is daarvan een treffend voorbeeld.”

Het programma kan mogelijk blijven bestaan als podcast.

Foto: Michel Schnater | NPO