Het is komend najaar een jaar geleden dat Menno de Boer vertrok bij Radio 538. Sindsdien is hij een keer als invaller te horen geweest op Qmusic en op Radio 10, maar hij is vooral achter de schermen aan de slag gegaan bij verschillende radiozenders. De radiomaker coacht en adviseert management, dj’s en presentatoren bij onder meer Omroep Zeeland, Qmusic en NPO 3FM.

Menno vertrok in november vorig jaar als Radio Director bij 538. “Doordat ik het goed had overgedragen aan mijn opvolger Coco Hermans, was het makkelijk om het los te laten”, vertelt hij over die tijd. “Uiteraard moest ik even afkicken, want het is een baan waarmee je opstaat en naar bed gaat. Maar na een paar weken rust ging het weer borrelen.”

Van Omroep Zeeland tot 3FM

In plaats van een baan bij een ander radiostation, ging hij aan de slag als zelfstandig coach en adviseur. Onder andere bij Omroep Zeeland. “Ik ben daar met een aantal presentatoren bezig met de fundamenten van het radio maken. Waarom doe je dingen? Welke keuzes maak je? Wat zet je op een voetstuk? Wat laat je weg? Ik merkte dat ik er echt van genoot op zo’n fundamentele wijze aan de slag te gaan met mensen en dat zij op hun beurt weer met veel plezier aan de slag gaan.”

Omroep Zeeland is natuurlijk iets heel anders dan Radio 538 of SLAM!, waar Menno tijdens zijn carrière tot dan toe werkte. “Ik ben zelf echt een alleseter qua media en uiteindelijk gaat het bij het maken van radio om de focus op de luisteraar. De manier waarop is uiteraard heel anders bij Omroep Zeeland dan bij 3FM, maar dat vind ik juist zo leuk.”

Bij 3FM is hij afgelopen voorjaar gestart met het coachen van een aantal dj’s. Ook is Menno met meer bezig dan alleen radio. Zo heeft heeft onder andere bij uitgever Mediahuis (eigenaar van NRC en Telegraaf) meegedacht over de strategie. “Om radio relevant te houden voor de toekomst moet je verder kijken dan radio alleen, bijvoorbeeld naar podcasts of andere media. Er is zoveel te ontdekken voor radiomakers, voorbij je eigen programma. We zitten middenin een audiorevolutie en daardoor komen er nieuwe luisterminuten bij. Ik vind het heel interessant om daarmee bezig te zijn.”

Ambitie

Op zoek naar een vaste plek als dj is Menno op dit moment niet, maar het plezier in radiomaken is er volgens hem nog steeds. Daarom viel hij deze zomer ook een keer in bij Radio 10 en Qmusic. “De invalbeurt bij Qmusic ontstond nadat ik tegen Dave (Minneboo red.) een keer had gezegd dat ik wel een keer wilde invallen. Toen Martijn Biemans ziek was, belde Dave me dat het hem leuk leek om me een keer op zender te horen. We hebben het bewust niet aangekondigd.”

Bij fulltime dj’en ligt Menno’s ambitie niet direct. “Voor mij was een dagelijks programma maken van 10:00 tot 12:00 uur het hogere doel qua radio maken, dus dat heb ik bij 538 al bereikt. Daarnaast heb ik het altijd gecombineerd met werk achter de schermen. Als ik weer echt zou gaan presenteren, dan zou ik iets muziek-inhoudelijks willen doen. Bijvoorbeeld een wekelijks programma waarin de muziek echt een centrale rol speelt. Ik heb daar wel ideeën voor, maar ben mezelf nu niet actief aan het pluggen bij radiostations.”

Beste radiocoach

Waar zijn ambitie wel ligt, kan per moment veranderen. “Ik wil de allerbeste radiocoach ter wereld zijn, maar ik vind strategisch meedenken in de muziekindustrie en bij radiozenders ook heel boeiend.” Menno geniet in ieder geval erg van de vrijheid die hij nu heeft om voor allerlei verschillende organisaties te werken. “Er zijn natuurlijk banen waar ik ja tegen zeg als ze me bellen, maar ik merkte dat Talpa Network echt een groot bedrijf is geworden. Innovatie is een basisbehoefte voor een bedrijf om zich opnieuw uit te vinden en dat heb ik de laatste jaren gemist. Nu zoek ik dat juist op.”

Zo is Menno onlangs, samen met Timon Jacobs, een bedrijf gestart om pop-up radio te maken voor bedrijven onder de noemer ‘Live!Radio’. Het idee is ontstaan nadat hij in december vorig jaar samen met Barry Paf is gaan experimenteren met dit concept. “Het idee is om echt vanuit de behoeftes van een bedrijf radio te maken voor het personeel op een tijdelijke zender. Het past perfect in deze tijd waarin audio steeds belangrijker is. De luisteraars waarvoor je het maakt, de mensen die aan het werk zijn, voelen zich direct aangesproken. Dat maakt het heel persoonlijk. Het is een krachtige tool om werknemers van een bedrijf te verbinden, plezier te hebben en een boodschap over te brengen.”

Ontwikkelingen bij 538

De radiomaker heeft het afgelopen jaar dus niet stilgezeten, maar hoe kijkt hij ondertussen naar de zender waar hij jarenlang leiding aan heeft gegeven? “Ik probeer me een beetje te onttrekken aan wat er bij 538 gebeurt. Bij de laatste grote marketingcampagne kreeg ik veel vragen van mensen wat ik ervan vond, maar ik ben er niet mee bezig. Ik wilde destijds met 538 een bepaalde kant op en daar verschilden de meningen binnen Talpa over. Ik gun 538 nu vooral het lef om weer scherpe keuzes te maken en daardoor te groeien.”

