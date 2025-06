De publieke omroepen vragen de Tweede Kamer de bezuinigingen te schrappen. In een gezamenlijke verklaring met de NPO zeggen ze: “Als terugdraaien van de bezuinigingen niet volledig haalbaar is, dan is het van essentieel belang dat zij in omvang en tijd in de pas lopen met de hervormingen. Dit is nu niet het geval.”

Die hervormingen van de publieke omroep zouden wel door moeten gaan. Ze vinden het ‘noodzakelijk’ om te hervormen ‘om de taak van de publieke omroep als fundament van een open, vrije en geïnformeerde samenleving overeind te houden en het bestel klaar te maken voor de toekomst’.

Vertraagd

Maar de bezuinigingen zouden van tafel moeten, of op z’n minst vertraagd moeten worden. “Om in tijden van verandering en spanning zekerheid te kunnen blijven bieden, door middel van toegankelijke, betrouwbare en verbindende programmering en nieuwsvoorziening, moeten

de voorgenomen forse bezuinigingen op de publieke omroep worden teruggedraaid.”

Het onlangs gevallen kabinet wilde ruim 150 miljoen euro bezuinigingen op de publieke omroep. “De bezuinigingen dreigen al in 2027 te vallen, terwijl de financiële voordelen van de hervorming van het bestel op z’n vroegst vanaf 2029 genoten kunnen worden. Daarmee worden niet alleen de programmering, onze medewerkers en de creatieve industrie onnodig hard getroffen, maar ook de vernieuwing en de noodzakelijk digitale transitie komen in het geding”, schrijven de omroepen.

Dus zou hervormen en bezuinigen in een gelijk tempo moeten. “Alleen zo kunnen we hervormen en reorganiseren en tegelijkertijd de kwaliteit en continuïteit van onze programmering waarborgen.”

Foto: RadioFreak