3FM Serious Request: The Lifeline heeft dit jaar 1.601.923 euro opgebracht. Het eindbedrag is zojuist bekendgemaakt in Enschede, waar de actie dit jaar gehouden werd. Vorig jaar stond de teller op kerstavond op ruim 1,4 miljoen, al liep het eindbedrag in de maanden daarna verder op tot ruim 1,5 miljoen euro.

Het geld wordt gebruikt om hulpverleners in zorg te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Er was geen eindshow op NPO 3, wel werden de laatste paar minuten live uitgezonden op NPO 1.

€1.601.923,- Serious Request: The Lifeline! 🔥 En met z’n allen hebben we ook nog eens meer dan 80.000km gelopen. Door jullie kan het @RodeKruis hulpverleners helpen tijdens de coronacrisis. 🙏 #3FM #SR20 #TheLifeline pic.twitter.com/CPAqorNuwR — 3FM (@3FM) December 24, 2020

Lockdown

Frank van der Lende & Eva Koreman, Sander Hoogendoorn & Sophie Hijlkema en Rob Janssen & Wijnand Speelman zaten in lockdown op Vliegbasis Twenthe, in een grote hangar. Daar waren drie woonruimtes ingericht, met in het midden een grote cirkel met een bank, de radiostudio en een loopband. Door de coronacrisis moest de actie op het laatste moment aangepast worden.

Er moest continu iemand op de loopband lopen. Daarnaast konden de dj’s buiten een stukje lopen op de startbaan van het voormalige vliegveld. Ook luisteraars kwamen in actie komen om mee te lopen; samen wordt geprobeerd om een virtueel rondje om de wereld te lopen. Dat is ruimschoots gelukt. Er werd ruim 80.000 kilometer gelopen.

Voorlopige eindstand

De 1.601.923 euro is een voorlopige eindstand. Het bedrag kan nog verder oplopen, zoals de afgelopen jaren vaker gebeurde. Ook is het in het verleden voorgekomen dat de eindstand op kerstavond later naar béneden is bijgesteld; dat gebeurde toen het Glazen Huis in 2014 in Haarlem stond. Het eindbedrag viel toen ruim vier ton lager uit.

