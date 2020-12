Emmely de Wilt begon in januari aan haar nieuwe programma ‘Bureau De Wilt’ op NPO Radio 2. Diezelfde maand won ze de Marconi Award voor Aanstormend Talent. Dit najaar verschoof Emmely een plekje in de programmering: ze is nu op zaterdag en zondag van 10:00 tot 12:00 uur te horen.

Hoe was 2020 voor je?

“Het was een vrij krankzinnig jaar. Een verdrietig jaar door het coronavirus. Het voelt daarom ook best dubbel dat het op werkgebied eigenlijk een heel goed jaar was voor me. Ik probeer nog te bevatten hoe snel alles is gegaan.”

Ze somt vervolgens op: “Het overnemen van ‘Bureau Kijk in de Vegte’, het afscheid nemen van mijn nachtprogramma ‘Motel De Wilt’, die waanzinnige Marconi Award, het ontstaan van ‘Het Oor Wil Ook Wat’ en twee podcasts: Vrouwen Met Ballen en Missie Voelspriet. En dan nu de Top 2000. Echt te gek.

Ik ben heel blij dat ik omringd word met zoveel lieve, creatieve en betrouwbare mensen, zoals mijn eigen redactie. De helden die snoeihard hebben gewerkt om ‘Het Oor Wil Ook Wat’ op poten te zetten middenin een pandemie, terwijl ze thuis een bataljon jengelende kinderen aan hun oor hadden hangen.”

Je zei eerder ‘de druk van het tijdslot op Radio 2 te voelen‘. Hoe bevalt je weekendprogramma?

“Fantastisch. Ik ben ook zo blij met de steun die ik krijg van NPO Radio 2 en mijn omroep KRO-NCRV. En natuurlijk is het aantal luisteraars dat ik in de nacht had, niet te vergelijken met het aantal luisteraars dat ik nu heb. Maar of nou alleen mijn moeder luistert of het halve land, eigenlijk ben ik altijd op m’n gemak zodra ik de studio in kom en de microfoon opengaat. Ik heb een waanzinnig beroep, dus ik voel me bevoorrecht.”

Het was een druk jaar voor je. Je zei onlangs dat je hoopt in wat rustiger vaarwater te komen. Werd het te hectisch?

“Mensen in mijn omgeving weten dat ik heel ambitieus en perfectionistisch ben en dat mijn werk op dit moment mijn topprioriteit is. Daar word ik ook in gesteund.

Ik heb jarenlang hard gewerkt om te komen waar ik nu ben. Ik zou wel gek zijn om daar niet van te genieten. Uiteraard is vrijnemen ook wel eens fijn, maar de KRO-NCRV zorgt goed voor me. Dan neem ik een weekje vrij en dan kan ik weer fris opgeladen doen wat ik het liefste doe: radio maken.”

Wat zijn je ultieme ambities op radiovlak: een ochtend- of middagshow wellicht?

“Ik ben superblij met het tijdslot dat ik nu heb. Op dit moment ben ik aan het genieten van wat ik heb bereikt en hoe leuk het is om dj te mogen zijn bij NPO Radio 2. Ik mag voor mijn beroep gewoon met mensen over muziek ouwehoeren en de platen draaien die ik mooi vind. Voorlopig zijn mijn ambities wel even vervuld, maar ik ben uiteraard benieuwd wat de toekomst brengt.”

Wat was voor jou het radiomoment van het jaar?

“Met stip bovenaan: LOS Den Helder. Tijdens hun uitzending rijdt er auto tegen de studio aan: ‘Die meneer rijdt de pui eruit, dat is even heel minder.’ En dan zo droog als een pak meel Katrina & The Waves instarten. Hilarisch.

Er zijn zo vaak momenten waar ik enorm om moet lachen, of waar ik van onder de indruk ben, of die me ontroeren. Een man die laatst vertelde dat hij in de horeca werkt, sowieso al een lastig jaar had, corona kreeg, op de intensive care belandde en drie weken in coma werd gehouden. Toen hij wakker werd, zette hij muziek van Normaal op. Ongelooflijk dat iemand zo’n verhaal met je deelt. Voor mij zegt zoiets ook dat muziek altijd meer dan alleen muziek is. Soms kan radio het medium zijn om dat over te brengen.”

Wat verwacht van je van 2021?

“Een vaccin, zodat we dan allemaal weer een beetje de oude worden. En ik hoop dat we iets van de saamhorigheid van het afgelopen jaar kunnen behouden.” Dan lachend: “En ik hoop dat ik iets minder vaak thee mors in de studio.”

Tot slot: is Radio 2 in november 2021 marktleider?

“Haha, ik heb geen idee. Het zou mooi zijn. Als we maar eerlijke, mooie en grappige radio maken, waar we voor de volle honderd procent achter staan. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste.”

Foto: Stijn Ghijsen | KRO-NCRV