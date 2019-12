3FM Serious Request: The Lifeline heeft dit jaar 1.418.513 euro opgebracht. Het eindbedrag is zojuist bekendgemaakt in Groningen, waar de 3FM-dj’s na een dagenlange voettocht vanuit Goes aankwamen. Vorig jaar stond de teller op kerstavond op 1,3 miljoen, al liep het eindbedrag in de maanden daarna verder op tot 1.450.158 euro.

De ruim 1,4 miljoen euro wordt gestoken in de strijd tegen mensenhandel. “Mensenhandel is een wereldwijd verborgen drama en past uitstekend bij waar Serious Request al jaren voor staat”, zei zendermanager Sharid Alles eerder.

Drie 3FM-dj’s liepen sinds afgelopen woensdag van Goes in Zeeland, naar hartje Groningen. “We zijn ontzettend blij en trots met dit fantastische bedrag dat”, aldus Sharid. “Met deze tweede editie van ‘The Lifeline’ zien we op elk vlak een stijgende lijn ten opzichte van vorig jaar: het aantal plaataanvragen is verdubbeld.”

Voorlopige eindstand

De 1.418.513 euro is een voorlopige eindstand. Het bedrag kan nog verder oplopen, zoals de afgelopen jaren vaker gebeurde. Ook is het in het verleden voorgekomen dat de eindstand op kerstavond later naar béneden is bijgesteld; dat gebeurde toen het Glazen Huis in 2014 in Haarlem stond. Het eindbedrag viel toen ruim vier ton lager uit.

3FM brak vorig jaar met het Glazen Huis, dat jarenlang als dé publiekstrekker van de zender gold. DJ’s als Gerard Ekdom en Giel Beelen verwierven grote bekendheid door hun deelname aan Serious Request. Het hoogste eindbedrag ooit werd opgehaald in Enschede, waar het Glazen Huis in 2012 stond. Er werd toen 13.839.731 euro ingezameld. Ook was de editie in de Twentse stad het best beluisterde Glazen Huis ooit.

De Warmste Week

In België is een recordbedrag opgehaald tijdens ‘De Warmste Week’, de inzamelingsactie van omroep VRT. De actieweek van de zuiderburen haalde 17.518.153 euro op, zo is ook vanavond bekendgemaakt. Er werd geld ingezameld voor 2.088 goede doelen.

‘De Warmste Week’, voorheen ‘Music For Life’, is ooit begonnen als Belgische variant op het Glazen Huis. Tot 2012 had het Belgische evenement hetzelfde thema als het Nederlandse Serious Request, maar daarna werd gebroken met het concept.

Foto: NPO 3FM