Minder dan zes uur voor het einde van de actie heeft NPO 3FM een laatste tussenstand bekend gemaakt van ‘3FM Serious Request: The Lifeline’. De actie heeft tot op heden 1.153.463 euro opgehaald. Gisterenmiddag was de tussenstand 1.003.827 euro, sindsdien is er dus bijna 150.000 euro opgehaald. Vorig jaar werd in totaal ruim 1,5 miljoen euro opgehaald.

Dit jaar haalt ‘3FM Serious Request: The Lifeline’ geld op voor het Rode Kruis dat medische hulpverleners ontlast en verspreiding van corona tegengaat. De opzet van de actie is pas enkele weken geleden aangepast. Vanwege de coronamaatregelen besloot 3FM niet te gaan wandelen door Nederland, maar de dj-duo’s op te sluiten in een hangar op de voormalige Vliegbasis Twenthe. Ze maken 24 uur per dag radio en continu moet er iemand wandelen op een loopband. Tijdens de uitzendingen is veel aandacht voor het werk van zorgmedewerkers in coronatijd.

De actie eindigt dit jaar niet op Kerstavond met een live-uitzending op NPO 3, maar vanmiddag al. Tussen 17:00 en 18:00 uur is het slot, dat live te volgens is op 3FM, NPO 1 Extra en online. Dan wordt ook de voorlopige eindstand bekend gemaakt. Tijdens de Kerstdagen zendt 3FM de meest aangevraagde platen van de actie uit in de ‘Top Serious Request’.

Foto: Nathan Reinds / NPO 3FM