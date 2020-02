De middagshow van Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen op NPO 3FM stopt, zo meldde Het Parool afgelopen weekend. Maar volgens de NPO is dat niet waar. “Ik heb ze uitgelegd dat we niet ingaan op speculaties over presentatoren. Ze hebben vervolgens gepubliceerd dat Mark en Rámon te horen hebben gekregen dat de middagshow stopt, maar dat klopt dus helemaal niet”, aldus een woordvoerder tegenover deze site.

‘De twee meligste dj’s, Mark en Rámon, kregen deze week te horen dat hun middagshow stopt’, schreef Parool-journalist Roelf Jan Duin afgelopen zaterdag in de Amsterdamse krant. Via Twitter laat hij vandaag nogmaals weten dat de informatie correct is.

2,5 jaar

Mark en Rámon presenteren sinds september 2017 de middagshow op 3FM. Zij namen destijds het tijdslot tussen 16:00 en 18:00 uur over van Frank van der Lende, die na ruim een jaar uit de middag werd gehaald.

Afgelopen september verlengde het radioduo nog hun contract bij BNNVARA, die het middagprogramma uitzendt. Rámon is overigens al enige tijd niet te horen in de middag. Momenteel vervangt Wijnand Speelman hem, nadat eerder Timur Perlin hem verving.

Ze doelt vermoedelijk op Het Parool en heeft gelijk wat betreft de datum van haar quote. Dat Mark en Rámon te verstaan hebben gekregen dag hun show stopt klopt trouwens ook pic.twitter.com/rUWAxXUlGd — Roelf Jan Duin (@rjduin) February 24, 2020

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede