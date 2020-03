Rámon Verkoeijen heeft voor het eerst sinds langere tijd weer van zich laten horen. De 3FM-dj zit al een aantal maanden thuis vanwege een burn-out. “Het gaat een beetje met ups-and-downs. Het is een beetje als het weer: de zon gaat steeds meer schijnen, het gaat steeds een stukje beter”, vertelde Rámon vandaag op 3FM.

Mark van der Molen was vanmiddag bezig met laatste middagprogramma. De dj verhuist naar de avonduren. Rámon, vaste sidekick in het programma, zit al sinds afgelopen najaar ziek thuis. Hij belde live in tijdens de uitzending. “Heel veel mensen snappen een burn-out niet en al helemaal niet bij een radio-dj”, vertelde Rámon. “Het is een soort opsomming van heel veel dingen die gebeurd zijn. Dat is wel iets heel raars.”

Niet rancuneus

Afgelopen zomer overleed Rámons moeder. Hij keerde toen na enkele weken afwezigheid weer terug, maar kort daarna verdween de 3FM-dj voor langere tijd van de radio. “Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit zo in de term burn-out geloofde. Het is zo raar om dat mee te maken. Het is moeilijk uit te leggen. Het is toch een moment dat je iemand helemaal met rust moet laten.”

Over het moeten stoppen met het middagprogramma, grapte Rámon: “Het is een beetje stom dat ze ons verzetten in de programmering Mark. Je gaat toch ook niet Frenkie de Jong en Suarez uit de opstelling van Barcelona halen. Dat is toch gewoon dom.” Toch is hij niet rancuneus. “Ik word blij over de ideeën voor de avond. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben helemaal niet boos.”

Wanneer Rámon weer te horen is op 3FM, is overigens nog niet bekend.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede