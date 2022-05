AVROTROS die zich uitspreekt over het stoppen van ‘Blok&Toine’ op NPO Radio 1 of Omroep WNL die niet te spreken is over het schrappen van het Radio 2-programma ’t Wordt nu Laat’: in de jaarverslagen van de omroepen lees je bijna jaarlijks kritische noten over beslissingen die de leiding van de NPO neemt. Niet zelden zijn omroepen daarbij zeer uitgesproken. Terecht of niet?

Kritiek op de macht die een zendermanager van de NPO soms heeft, is niet nieuw. Het besluit van NPO-radiodirecteur Jurre Bosman in 2017 om Rob Stenders terug te halen naar Radio 2, ten koste van Annemieke Schollaardt, stuitte op fel verzet van AVROTROS. De directeur van die omroep stelde dat Annemieke werd beschadigd door de NPO.

Veel belangen

Zoveel omroepen, zoveel belangen, ziet radiodeskundige Sieb Kroeske. “De publieke omroepen worden nooit geheel op hun wenken bediend, omdat er al zoveel omroepen zijn. De keerzijde is echter dat de publieke omroep volgens de Mediawet een duidelijke taak heeft, anders dan een commerciële gedachte. Ik heb regelmatig het gevoel dat er nogal eens wordt vergeten wat die taak is.”

Maar iedereen tevreden houden is gewoon niet altijd mogelijk, zegt een woordvoerder van de NPO. “We vernieuwen regelmatig de programmering van ons audioportfolio. Daarbij krijgen alle omroepen dezelfde kansen. Hierbij worden keuzes gemaakt en dat proces leidt onvermijdelijk tot teleurstellingen bij omroepen, bijvoorbeeld als een programma of podcast verdwijnt.”

Huidige model

Omroepen kunnen zich (bijna) jaarlijks intekenen voor een tijdslot op een van de publieke radiozenders. “Je kunt je ook afvragen hoelang het model nog kan stand houden”, zegt radiodocent Kroeske daarover. “Het is elk jaar weer hetzelfde spel en dezelfde knikkers. En als de intekening rond is, gaat men weer voor een jaar over tot de orde van de dag.”

Al ziet Kroeske ook dat kritiek die omroepen op de NPO-leiding soms pure ‘omroeppolitiek’ is. “Van mij mag er altijd kritiek zijn, mits onderbouwd. Dus niet alleen voor de bühne.”

Foto: RadioFreak