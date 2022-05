Qmusic-dj Marieke Elsinga vindt dat er zeker nog talent op de landelijke radio te horen is. Hoewel andere bekende radiomakers zich de afgelopen periode regelmatig afvroegen waarom er weinig tot geen aanwas is van jong talent, ziet Marieke dat anders. “Op de maandagochtend zit op Radio 2 tussen drie en zes Evert. Ik vind dat zo’n leuke gozer om naar te luisteren”, zegt ze in de podcast ‘De Broadcast’.

Marieke zit momenteel zelf overwerkt thuis en is dus een tijdje niet op de radio te horen. Maar toen ze nog wel vroeg opstond om de Qmusic-ochtendshow te presenteren, schakelde ze op maandagnacht vaak in op NPO Radio 2, waar Evert Duipmans dan te horen is. “‘Wildgroei’ heet het programma. Ik hoor altijd maar een kwartiertje van hem, als ik in de badkamer sta. Ik vind het altijd heel vrolijk.”

Evert maakte het programma eerder samen met een sidekick, maar die stopte eind vorig jaar. “Vooral toen zij nog met z’n tweeën waren, konden ze zo leuk met elkaar pingpongen. Nu hij in z’n eentje zit, is het weer even zoeken naar de vorm. In je eentje radio maken is wel even andere koek. Maar het is wel echt lekkere radio.”

