De NOS wordt geen onderdeel van de vier of vijf omroephuizen die mediaminister Bruins wil vormen. De bestaande omroepen moeten zich clusteren tot die omroephuizen, maar de NOS krijgt een losse status. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Daarnaast krijgt de NTR een volwaardige plek binnen het bestel. “Daarbij is de eerste inzet dat de NTR aansluiting vindt bij de NOS.” De hervormingen zijn nodig omdat de huidige coalitie 150 miljoen euro wil bezuinigen op de publieke omroep.

De nieuwe omroephuizen worden stichtingen. De onderliggende verenigingen hebben dan geen wettelijke status meer. “De wet en het toezicht richten zich op het omroephuis en het omroephuis draagt bestuurlijke verantwoordelijkheid”, schrijft Bruins. De medewerkers zijn dan ook in dienst van het omroephuis.

De omroephuizen moeten regelmatig rapporteren over de wijze waarop zij hun maatschappelijke worteling vormgeven. “Het onderhouden van banden met de omroepverenigingen is een manier waarop dit kan worden aangetoond”, schrijft de minister. De NPO gaat het budget onder de omroephuizen verdelen.

‘Procesregisseur’

De minister wil een ‘procesregisseur’ aanstellen die de clustering van omroepen moet begeleiden. Voor 1 oktober moet deze regisseur met een definitief voorstel komen hoe de publieke omroep eruit moet komen te zien. De minister wil Meindert Landsmeer voor deze functie aanstellen. “Vanuit zijn hoedanigheid als partner bij het bureau 3Rivers.” 3Rivers is een in de media gespecialiseerd adviesbureau.

Haast

De minister heeft haast. “Om een hervorming in te kunnen laten gaan met ingang van 1 januari 2029, is het nodig dat ik in het vroege voorjaar

van 2026 een wetsvoorstel in internetconsultatie breng. Vanwege de systematiek van concessie- en erkenningperiodes en de noodzakelijke voorbereidingen in aanloop naar de start van een nieuwe periode is het van belang dat ik vaart maak met dit wetstraject.”

