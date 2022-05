WNL is niet te spreken over de wijze waarop de omroep het nachtprogramma ’t Wordt nu Laat’ op NPO Radio 2 is kwijtgeraakt. WNL haalt in het jaarverslag over 2021 uit naar de zendermanager van Radio 2, Peter de Vries. ‘In 2021 ontstond er vanuit de zendermanager aanzienlijke druk op de programmatische vernieuwing. Er werd grondig ingegrepen in de nachtprogrammering’, schrijft WNL.

Het programma ’t Wordt Nu Laat’ verdween eind vorig jaar uit de ether, waardoor WNL nu geen zendtijd meer heeft op Radio 2. ‘Eerst verdwenen de interviews op Radio 2 (in 2020), om plaats te maken voor muziekradio met lichte informatie. In het kader van doelmatigheid werd er vervolgens bezuinigd op het aantal programma’s in de nacht. Met als doel: minder en langere muziekprogramma’s.’

WNL schrijft dat het de zendtijd op Radio 2 wilde behouden, omdat er anders sprake zou zijn van ‘disproportionele gevolgen’. ‘Dat slaagde niet, waardoor WNL voor een forse uitdaging kwam te staan.’ Het tijdslot van WNL werd begin dit jaar overgenomen door Rick van Velthuysen, die voor PowNed het programma ‘RickvanV doet 2’ maakt.

Programma’s weg op Radio 1

Ook op Radio 1 verloor WNL eind vorig jaar een tweetal programma’s: ‘WNL op Zaterdag’ en ‘WNL Opiniemakers’. ‘Een beroep op de grotere status die de omroep zou toekomen in 2022 slaagde niet’, aldus WNL, die de onvrede over de beslissingen van de zendermanagers van Radio 1 en Radio 2 niet onder stoelen of banken schuift.

De omroep geeft wel aan trots te zijn op de komst van Sven Kockelmann, die nu dagelijks onder de vlag van WNL het interviewprogramma ‘Sven op 1’ maakt op Radio 1. Ook de komst van Fidan Ekiz, die op zaterdagmiddag een programma presenteert op Radio 1, wordt geprezen door WNL.