Een meerderheid van de medewerkers van publieke omroepen die lid zijn van de vakbond NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) is akkoord met een nieuwe CAO. “De NVJ kijkt met tevredenheid terug op het resultaat. Niet alleen is er een uitgebreid en evenwichtig akkoord bereikt, ook is er een stevige en langdurige sociale regeling afgesproken voor medewerkers die te maken krijgen met de gevolgen van de bezuinigingen en hervormingen binnen de sector”, zo laat de vakbond weten.

Over een aantal onderwerpen konden beide partijen op dit moment geen concrete afspraken maken, zoals over de positie van de redactieraden. De nieuwe CAO geldt voor een periode van twee jaar, van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026. Met terugwerkende kracht krijgen omroepmedewerkers er per 1 januari 3,2 procent brutoloon bij. Een jaar later nog een keer 3,0 procent.

Naast de CAO is er een sociale regeling afgesloten. Lisa Koetsenruijter, belangenbehartiger omroep: “Dat betekent dat we een goed vangnet hebben kunnen afspreken voor mensen die — als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen en hervormingen — hun baan dreigen te verliezen. In zo’n situatie geeft het zekerheid als je niet alleen financieel ondersteund wordt, maar ook de mogelijkheid krijgt om een passende opleiding of training te volgen.”

