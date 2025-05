Het Nationaal Media Onderzoek (NMO), dat wekelijks de luistercijfers publiceert, vindt de kritiek op hoe de luistercijfers worden gemeten niet terecht. Dat laat het bedrijf in een verklaring aan RadioFreak.nl weten. “Het NMO Luisteronderzoek is opgezet als een landelijk representatief onderzoek. Bij de opzet is rekening gehouden met de belangen van zowel grote als kleine zenders. Het is echter financieel onhaalbaar om een veel groter panel in te zetten om álle zenders optimaal te bedienen”, aldus NMO.

Nadat eerder Giel Beelen zich al kritisch uitliet over de luistercijfermetingen, trok gisteren RTV Drenthe-directeur Marc Visch aan de bel. Hij noemt het ‘waardeloze onderzoeken’, refererend aan de metingen in Drenthe. Daaruit blijkt dat NPO 3FM in die provincie al tijden het hoogste marktaandeel heeft, terwijl 3FM landelijk juist marktaandeel inlevert.

De kritiek gaat volgens het NMO niet zozeer over representativiteit, maar over de grootte van het panel dat wordt gebruikt voor het meten van de luistercijfers. Anders gezegd: zijn er wel genoeg mensen uit verschillende leeftijdscategorieën om tot een betrouwbare meting te komen, vooral voor kleinere zenders? Het NMO is overtuigd van wel. “Het panel is representatief geworven (en gewogen) op tal van kenmerken, ook op provincieniveau.”

‘Gouden standaard’

De organisatie zegt zich ‘niet te herkennen’ in alle kritiek. “Bovendien wordt gewerkt aan alternatieve manieren van onderzoek om voor regionale en lokale media meer relevante data te leveren”.

Het NMO noemt de huidige manier van luistercijfers meten ‘de gouden standaard voor een continu onderzoek naar het luistergedrag van consumenten’. “We zijn met de hele markt in 2023 overgestapt op een meetmethode die elektronisch en passief meet, een grote wens van álle partijen en die van de kleine zenders in het bijzonder. Het onderzoek heeft een groot aantal tests en audits met glans doorstaan.”

Marktaandeel of weekbereik?

Bij het kijken naar de luistercijfers moet men zich volgens het NMO ook niet blindstaren op het marktaandeel. “Zenders met relatief weinig luisteraars, maar met gemiddeld veel luistertijd, hebben een relatief hoog marktaandeel.”

Het weekbereik zegt volgens de organisatie meer over hoe goed een zender wordt beluisterd. Kijkend naar weekbereik is 3FM bij lange na niet de best beluisterde radiozender van Drenthe: het jongerenstation volgt in die lijst pas op plek negen.

