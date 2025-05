Radio 538 is deze zomer via de FM te ontvangen op Ibiza. De zender is op het eiland te beluisteren via 101.1 FM. Deze frequentie blijft tot en met oktober in gebruik. Tot nu toe was 538 op Ibiza alleen via de app of streamingsdiensten te ontvangen.

“Ibiza en 538 zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden”, zegt Dennis van den Berg, marketingdirecteur van 538. “Onze dj’s brengen hier de 538-vibe naar de clubs waardoor 538 al onderdeel is van de party scene op Ibiza. Nu we ook via 101.1 FM en DAB+ te horen zijn, houden we die band 24/7 levend en maken we het voor luisteraars nog makkelijker om zich overal op Ibiza thuis te voelen bij Radio 538.”

De lancering op Ibiza valt samen met de 538 Ibiza-weken.

Foto: Radio 538