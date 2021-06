Barend van Deelen heeft z’n verjaardag met een blauw oog afgesloten. Hij meldt zelf dat hij op een terras met onder andere collega-dj Ivo van Breukelen in Baarn zat toen hij ‘uit het niets’ een knal kreeg. “Voor al die doorgesnoven mongolen die mij vanuit het niets een knal geven op een terras in Baarn: leuk jongens! We hebben al jullie namen en morgen komt de politie even op bezoek met alle gevolgen van dien. Succes stelletje motherfuckers”, aldus de dj op Instagram.

Volgens de dj van Radio 538 heeft hij niet gevochten. “Ik zat rustig te eten en na een geintje van een van mijn tafelgenoten tegen een bezoeker, dacht deze te kunnen maken agressief te gaan doen tegen mijn gezelschap”, legt Barend uit. “Vervolgens ga ik staan, zeg wat terug en daar konden de kleine heertjes niet tegen.”

Drugs

De dj denkt dat de ‘heertjes’ drugs hadden gebruikt. “Vanwege de iets te grote hoeveelheid onzekerheidspoeder in het neusje, konden ze daar niet tegen. En begon er eentje mij van achteren te meppen. Wat een knuppeltjes.”

Het oog ziet er flink blauw uit, maar volgens de dj komt dat wel goed. “Ik heb een dik oog, maar verder een prachtverjaardag gehad.”