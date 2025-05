Erik de Zwart, Michael Pilarczyk en Jeroen Nieuwenhuize maken volgende week eenmalig een programma op Radio 538. Dat doen ze vanwege de 90’s-week die het station vanaf aankomende vrijdag uitzendt. Tussen 10:00 en 11:00 uur is de hele week een bekende (oud-)538-dj te horen. De zender spreekt zelf over ‘iconische’ dj’s.

Het gaat om de volgende dj’s tussen 10:00 en 11:00 uur:

Maandag 2 juni – Jeroen Nieuwenhuize

Dinsdag 3 juni – Erik de Zwart

Woensdag 4 juni – Barry Paf

Donderdag 5 juni – Wessel van Diepen

Vrijdag 6 juni – Michael Pilarczyk

Jeroen Nieuwenhuize en Erik de Zwart maken al een radioprogramma op Radio 10, dat net als Radio 538 onderdeel is van Talpa Network. Wessel van Diepen is al jarenlang op zaterdagavond op Radio 538 te horen. Barry Paf presenteert sinds enkele jaren een programma op 100% NL, van concurrent Mediahuis. Michael Pilarczyk verdient tegenwoordig de kost met meditatie en coaching.

’90s Top 1000′

De ’90s Top 1000′ start aankomende vrijdag om 7:00 uur en is tot 18:00 uur te horen. Zaterdag wordt de lijst van 7:00 tot 19:00 uur uitgezonden, zondag van 7:00 uur tot middernacht.

Vanaf maandag is de ’90s Top 1000′ elke werkdag van 7:00 tot 18:00 uur te horen. Volgende week vrijdag is even voor 14:00 uur de ontknoping van de lijst. De top 100 wordt vervolgens een dag later herhaald, op zaterdag 7 juni tussen 9:00 en 18:00 uur.

Foto: Videostill