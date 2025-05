NPO Radio 2 staat deze week in het teken van het Eurovisie Songfestival. Bart Arens maakt zijn programma ‘Aan de Slag’ elke ochtend vanuit Bazel in Zwitserland. Er komen experts en gasten langs, en ook zanger Claude schuift aan in de studio.

Aankomende zaterdag is vanaf 17:00 uur de ‘Songfestival Top 50’ te horen op Radio 2. Carolien Borgers en Kees Tol doen na die lijst radioverslag van de finale van het songfestival.

Radio 538

Radio 538 staat deze week juist in het teken van de zomer: het station zendt de ‘Zomer Top 538’ uit. De lijst is elke werkdag van 8:00 tot 19:00 uur te horen. De ontknoping van de zomerse playlist is aankomende vrijdag van 08:00 tot 14:00 uur.

538 geeft ook de hele week een vakantie naar Ibiza weg, met toegang tot een optreden van Martin Garrix op het eiland.

Foto: NPO Radio 2 en Radio 538 (beeldbewerking RadioFreak)