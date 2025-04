Igmar Felicia heeft zijn droom van vroeger – werken bij de radio – moeten opgeven vanwege jeugdtrauma’s en complexe PTSS. Dat zegt de voormalig radio-dj in een videoboodschap op Instagram. “Dat doet heel veel pijn, maar ik heb het een plek leren geven”, vertelt Igmar, die eerder op FunX, Radio 538, Qmusic en SLAM! te horen was.

Ruim een jaar geleden stopte Igmar bij FunX. Hij ging toen naar een traumacentrum vanwege zijn psychische problemen. Vier jaar geleden kreeg de oud-radio-dj de diagnose PTSS, dat vaak ontstaat na traumatische ervaringen.

Igmars ouders waren Jehovah’s Getuigen, een sekte binnen het Christendom die diepgelovig is en gelooft in de ‘almachtige’ God.

Geen excuus

In de video op Instagram wil Igmar “rechtzetten dat hij de diagnose PTSS als excuus gebruikt”. Hij kampt met een overprikkeld zenuwstelsel, “waarbij je hersenen de hele tijd het signaal afgeven dat je in levensgevaarlijke situaties zit. Als kind was dat handig, want ik zat heel vaak in onveilige situaties, maar nu is het vals alarm.” Door dat valse alarm is Igmar nu over-alert, kan hij niet slapen en komt hij niet meer tot rust.

Een terugkeer bij de radio zit er voor Igmar voorlopig niet in. “Ik heb maar een paar uurtjes energie, dus werken kan niet direct bij een nieuwe werkgever. Maar alles beter dan de gevangenis in mijn hoofd.”

Foto: Radio 538 | William Rutten