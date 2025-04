Koningsdag staat voor de deur en dus staan meerdere radiozenders in het teken van de verjaardag van de koning. Op NPO Radio 2 is straks vanaf 9:00 uur de ‘Koninklijke 500’ te horen, Radio 538 zendt tot en met vrijdag de ‘Dutch 1000’ uit en op 100% NL is de ‘Oranje Top 1000’ te horen. In alle lijsten gaat het om de beste muziek van Nederlandse bodem, gekozen door de luisteraars van het station.

De ‘Koninklijke 500’ is tot vrijdag elke werkdag tussen 9:00 en 18:00 uur te horen op Radio 2. Buiten die uren om volgt de zender de reguliere playlist.

538 en 100% NL

De ‘Dutch 1000’ op Radio 538 is sinds vorige week maandag te beluisteren. Vandaag wordt de lijst tussen 7:00 en 23:00 uur uitgezonden, waarbij het gaat om een herhaling van het eerste deel van de lijst van vorige week. Morgen, woensdag en donderdag gaat de lijst verder tussen 7:00 en 18:00 uur, en vrijdag van 7:00 tot 14:00 uur.

De ‘Oranje Top 1000’ op 100% NL wordt sinds vorige week maandag uitgezonden en is nog tot en met aankomende vrijdag te horen, elke dag tussen 09:00 en 16:00 uur.

Foto: Mediahuis / 100% NL