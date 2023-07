Talpa Network houdt drie FM-frequenties. Dat is zojuist bekendgemaakt door de minister van Economische Zaken. De frequenties die nu nog van Sky Radio, Radio Veronica en Radio 538 zijn blijven bij Talpa. Opmerkelijk genoeg heeft KINK naast een frequentie gegrepen, ondanks dat de zender er met verschillende rechtszaken voor zorgde dat de veiling er kwam. De nieuwe vergunningen zijn tot en met 2035 geldig.

DPG Media, het bedrijf dat nu te horen is in de ether met Qmusic, gaat van 1 naar 2 frequenties. Waar nu nog Radio 10 te horen is komt waarschijnlijk JOE. BNR Nieuwsradio houdt de frequentie. Live op zender was gejuich en applaus te horen toen dat nieuws bekend werd.

Opvallend is dat Mediahuis (nu met Radio Veronica, 100%NL, SLAM en Sublime) teruggaat van vier naar twee FM-frequenties. Zij behouden de frequentie van 100%NL en SLAM. Nieuwkomer is Financial News Radio, dat het plekje van Sublime overneemt.

De complete uitslag:

1) Talpa Radio, 101 FM (was: Sky Radio)

2) Talpa Radio, onder andere 103.0/103.2 FM (was: Radio Veronica)

3) DPG Media, 100.4 FM, 100.7 FM (was: Qmusic)

4) BNR, onder andere 91.3/100.1 FM (was: BNR)

5) Mediahuis, onder andere 91,1/95.2 FM (was: SLAM!)

6) Talpa Radio, 102 FM (was: Radio 538)

7) DPG Media, onder andere 103.8/104.1 FM (was: Radio 10)

8) Financial News Radio, onder andere 90.5/90.7 FM (was: Sublime)

9) Mediahuis, onder andere 104.4/104.6 FM (was: 100% NL)

Al de radiozenders krijgen ook een DAB+ vergunning, waar ze ook verplicht zijn om op uit te zenden. Op 1 september gaan de vergunningen in.

Bloedbad

Er werd gevreesd voor een ‘bloedbad’, zeker als buitenlandse partijen zich ermee zouden gaan bemoeien. Er waren geruchten dat buitenlandse bedrijven ook mee willen bieden op de FM-veiling. Zij zouden met hoge biedingen op de veiling de prijzen van de FM-kavels verder opdrijven. Vooralsnog lijkt van die angst weinig uitgekomen.

