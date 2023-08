Zodra op 1 september de nieuwe frequentieverdeling ingaat, blijft SLAM! in de Randstad te ontvangen op de FM. Mediahuis gaat hiervoor gebruikmaken van de frequenties waarop Joe op dit moment uitzendt en die handen zijn van de Zuidelijke Mediagroep van radio-ondernemer Michael Bartelet.

Joe, dat in handen is van DPG Media, gaat vrijwel zeker uitzenden op de huidige landelijke FM-frequenties van Radio 10. Pas vlak voor 1 september wil DPG officieel aankondigen wat ze met deze frequenties gaan doen, maar dat ze het regionale pakket van de hand doen is een extra bevestiging dat Joe landelijk op de FM komt.

Mediahuis kreeg bij de frequentieverdeling slechts twee landelijke FM-kavels in handen: die van 100% NL en het huidige pakket van SLAM!. Radio Veronica gaat uitzenden op de frequenties van SLAM! en dat station blijft op zijn beurt enkel te horen via internet, op DAB+ en dus in de Randstad op FM. Of Mediahuis ook plannen heeft om voor Sublime op zoek te gaan naar een lokaal frequentiepakket is niet bekend.

De FM-frequenties van SLAM! zijn per 1 september als volgt:

Alkmaar: 95.4 FM

Almere: 95.9 FM

Alphen aan de Rijn: 95.9 FM

Groot Amsterdam: 95.7 FM

Gouda: 95.9 FM

Haaglanden: 95.6 FM

Hilversum/Gooi: 95.9 FM

Utrecht: 103.4 FM

Het is onduidelijk of SLAM! de huidige programmering handhaaft. Voor zover bekend zijn er nog geen dj’s ontslagen vanwege het verlies van de landelijke FM-etherfrequenties. Radiodirecteur Herbert Visser zei eerder op RadioForum: “Nu de FM voor SLAM dan toch verdwijnt, verdwijnen ook hele hoge zenderexploitatiekosten. Maar ook de enorm strakke programmatische voorschriften waar SLAM zich aan had te houden. SLAM kan nu juist ook overdag, door het wegvallen van de clausules, veel betere programma’s gaan maken.”

Foto: Marc Verhees | SLAM!