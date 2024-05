JUKE, de streamingsdienst van Talpa Network, wordt flink versoberd. Het is al niet meer mogelijk om podcasts in de app te luisteren en ook het aantal radiozenders is flink geslonken. Van de ruim duizend radiozenders zijn nu alleen nog onder meer Radio 538, Radio 10, Sky Radio, Radio Veronica, SLAM! en 100% NL te beluisteren. Mijn Juke, waarin gebruikers hun favoriete radiozenders kunnen opslaan, is straks niet meer beschikbaar.

Talpa introduceerde zeven jaar geleden JUKE. Het audioplatform moest dé concurrent van Spotify worden, maar kwam eigenlijk nooit echt van de grond. “We signaleerden dat JUKE vooral als radiosite werd gebruikt en hebben daarom besloten de podcasts bij andere diensten te laten onderbrengen”, zegt een woordvoerder van Talpa desgevraagd.

Beperkt aantal zenders

De radiozenders die nog wel te beluisteren zijn via de JUKE-app, zijn vrijwel allemaal eigendom van Talpa zelf of van Mediahuis (eigenaar van onder meer Radio Veronica en 100% NL). Talpa zegt daarover in een reactie: “Het aanbod van meer dan duizend zenders is teruggebracht naar de meest beluisterde stations via het platform. Hiermee voldoen we beter aan de wensen van onze gebruikers.”

In 2019, twee jaar na de lancering van JUKE, stapte MediaMarkt al uit de samenwerking en werd gestopt met de betaalde abonnementen. Het aantal klanten dat geld over had voor de dienst, bleek tegen te vallen.

Foto: RadioFreak