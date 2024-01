Ruim een derde van de mensen die in 2023 de radio aan had staan, luisterde naar een radiozender van de NPO. Het luistertijdaandeel van de publieke radiozenders kwam vorig jaar uit op 34,9 procent. In 2022 was dat nog 32,3 procent. Wekelijks bereikten de radiozenders van de NPO gemiddeld 6,2 miljoen Nederlanders. Onder de radiozenders van de NPO vallen Radio 1 tot en met Radio 5 en FunX.

Qmusic spreekt in een persbericht van een ‘recordjaar’. “Met een gemiddeld marktaandeel van 22,3% in 2023 – in de doelgroep 20-49 jaar – bereikte Qmusic het hoogste jaargemiddelde van de eeuw. Sinds 1999 heeft geen enkele radiozender zo’n hoog jaargemiddelde behaald”, aldus de zender. Qmusic noemt 2023 ‘het meest succesvolle jaar in de geschiedenis van het station’.

Bij de zenders van Talpa Network deed vooral Radio 10 vorig jaar goede zaken. Radio Veronica bleef kwakkelen en ook Radio 538 is nog niet terug op het oude niveau.

Radio 2

Bij de publieke zenders deed vooral NPO Radio 2 in 2023 goede zaken. De zender bleef, gemiddeld genomen, marktleider met een weekbereik van 3,2 miljoen luisteraars. De laatste week van het jaar piekten de luistercijfers vanwege de Top 2000 naar een torenhoge 41,1 procent.

NPO 3FM blijft met lage luistercijfers het zorgenkindje van de NPO, al zaten de cijfers tijdens het Glazen Huis afgelopen jaar wel relatief sterk in de lift. Dat lijkt echter vooral te komen door een langere luistertijd en niet door veel meer luisteraars. Verder zegt de NPO niks over de prestaties van 3FM.

Er luisterden afgelopen jaar ook veel mensen naar nieuwszender Radio 1. Met rampen in Turkije, Marokko en Libië, de oorlog in Oekraïne, de oorlog tussen Isräel en Hamas en twee keer verkiezingen, was het een druk nieuwsjaar.

Radio 5

En dat lijstjes in trek zijn, liet niet alleen de Top 2000 zien. Ook NPO Radio 5 trok veel extra luisteraars met de ‘Evergreen Top 1000’. De zender haalde zelfs even Radio 2 in bij de luistercijfers.

“De luistercijfers laten zien dat de publieke omroep doet waarvoor we bestaan: waardevolle programma’s en podcasts brengen voor zoveel mogelijk luisteraars”, zegt Jurre Bosman, directeur Audio van de NPO. “We informeren, brengen mensen bij elkaar en maken zo impact op vele manieren. Hierbij past ook een groot compliment voor de omroepen en de makers.”

Ook naar podcasts van de NPO werd vorig jaar veel geluisterd. De 671 podcasttitels werden in totaal 140 miljoen keer afgespeeld. Podcast ‘De Dag’ van de NOS was de best beluisterde podcast van het afgelopen jaar, met 12,5 miljoen plays.

Foto: RadioFreak