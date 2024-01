De beschuldigingen van KINK, dat Talpa Network en Mediahuis ‘ongeoorloofde verbondenheid’ hebben, krijgt toch geen staartje. KINK heeft de rechtszaak die erover begin volgende maand zou dienen ingetrokken, meldt Marketing Report. KINK wil niet reageren op het afblazen van de rechtszaak.

KINK was een juridische procedure gestart tegen het ministerie van Economische Zaken, over de veiling van de commerciële FM-vergunningen aan Talpa Network, Mediahuis en Radio4All. Talpa (Radio 538, Sky Radio en Radio 10) en Mediahuis (100% NL en Radio Veronica) hebben OMS van Talpa Network als verkoopmaatschappij voor de radioreclame. Volgens KINK was er daarmee sprake van ‘ongeoorloofde verbondenheid’.

Nieuwe fase

KINK is sinds deze week op de FM te horen in de Randstad en West-Friesland. Of dat (mede) de reden is dat de rechtszaak is ingetrokken, is niet duideliljk. De zender wil tegenover Marketing Report niet reageren.

Een woordvoerder van Talpa zegt tegen de site: “Hoewel we de procedure met vertrouwen tegemoet zagen, is het toch prettig dat Kink de zaak heeft ingetrokken omdat het de minister en ons veel tijd en aandacht kostte. We hopen dat dit een nieuwe fase inluidt waarin we ons weer met alle aandacht kunnen richten op het maken van goede radio.”

KINK dwong de veiling van de FM-frequenties vorig jaar zelf af via de rechter en deed er ook aan mee. Maar omdat het budget niet hoog genoeg was, viel de zender af.

Foto: Nathan Reinds