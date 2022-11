Het onderzoek naar de werkcultuur achter de schermen bij De Wereld Draait Door (DWDD) dat de NPO laat doen, wordt uitgebreid naar de hele publieke omroep. Aanleiding zijn meerdere meldingen die binnen zijn gekomen bij Mores, het onafhankelijke externe meldpunt voor seksueel wangedrag in de cultuursector. Die kwamen binnen na de recente berichtgeving over DWDD in de Volkskrant.

De NPO wil een onafhankelijke commissie instellen om te waarborgen dat het onderzoek extern en onafhankelijk wordt uitgevoerd. “De commissie is de gedelegeerd opdrachtgever van het onderzoek en zal bestaan uit 4 of 5 leden. Daarnaast staan 2 onafhankelijk adviseurs de commissie bij”, laat de NPO weten.

De commissie wordt verzocht de uiteindelijke onderzoeksopdracht te formuleren. De Raad van Bestuur van de NPO heeft de commissie de contouren meegegeven voor de onderzoeksvraag die zich op twee onderdelen toespitst, elk met een eigen onderzoeksopdracht, onderzoeksteam en moment van oplevering.

Grensoverschrijdend gedrag

Het eerste onderdeel zou zich moeten toespitsen op de systemische oorzaken van grensoverschrijdend gedrag. Daarbij komen aspecten aan de orde zoals de competitieve omgeving, gedrag en instelling en het effect van tijdelijke contracten en het werken met freelancers. Belangrijk is wat hiervan voor de toekomst kan worden geleerd. “Dit deel van het onderzoek zal dus moeten leiden tot concrete aanbevelingen en/of interventies voor de toekomst.”

Het tweede deel van het onderzoek moet zich specifiek richten op het grensoverschrijdende gedrag zelf. “In welke vorm was er sprake van, welke signalen waren er en wat is er mee gedaan? Met oog voor de betrokkenen die in aanraking zijn gekomen met het grensoverschrijdend gedrag: met voldoende ruimte om gehoord te worden en om recht te doen aan alle belangen van de betrokkenen.”

Vorige week kwam een uitgebreid onderzoek van de Volkskrant naar buiten waarin stond dat er bij DWDD veel sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Die werd mede veroorzaakt door woede-uitbarstingen van presentator Matthijs van Nieuwkerk. Volgens de krant zijn vele medewerkers door hem toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd.

Eerdere meldingen

Begin dit jaar kwamen er bij de NPO ook al meldingen binnen van ongewenst gedrag na de onthullingen over misstanden bij The Voice of Holland. Vorig jaar liet de NOS al onderzoek doen naar grensoverschrijdend gedrag van een verslaggever. Over de uitkomsten is niks gezegd, maar de verslaggever van NPO Radio 1 en NOS op 3 is wel ontslagen.

