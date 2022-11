Het is nog niet duidelijk of er de komende Top 2000 weer publiek wordt ontvangen in het populaire café in Beeld & Geluid in Hilversum. Een woordvoerder laat weten dat er nog geen knoop over is doorgehakt, meldt de krant Gooi en Eemlander. De afgelopen twee jaar was er vanwege de coronapandemie geen publiek aanwezig in het café.

In 2019 was het Top 2000-café voor de laatste keer toegankelijk voor publiek. In 2020 en 2021 waren in plaats daarvan tv’s te zien in het café. En wat er voor dit jaar staat te gebeuren? “Er wordt nu over gesproken en op korte termijn maken we bekend of publiek weer welkom is bij de uitzendingen”, zegt een woordvoerder tegen de krant. Het café trok voor corona doorgaans tienduizenden bezoekers, die in shifts het café konden bezoeken.

De stembussen voor de Top 2000, editie 2022, gaan open op 1 december.

Foto: NPO Radio 2/Bullet-Ray