Eric van Stade, die in mei vorig jaar vertrok als directeur van AVROTROS, heeft 75.000 euro meegekregen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de omroep. Het gaat om belastinggeld, omdat AVROTROS met publiek geld wordt gefinancierd. Het vertrek van Eric als omroepdirecteur zou niet vrijwillig zijn geweest, schreef De Telegraaf eerder op basis van interne documenten. Eric zou ontslagen zijn door de Raad van Toezicht.

De 75.000 euro is het maximale bedrag dat ’topbestuurders’ van publieke omroepen kunnen meekrijgen bij een (niet vrijwillig) vertrek. Dat maximum is vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT).

NOS

Het is niet de eerste forse vertrekpremie bij de publieke omroep. Vorige week werd bekend dat Gerard Timmer nog tot eind vorig jaar doorbetaald werd, terwijl hij in maart al opstapte als directeur van de NOS. Timmer ontving in totaal 232.000 euro.

Zijn opvolger, Renate Eringa, bleek vorig jaar bijna 29.000 euro per maand te verdienen. Ze kon zo’n hoog salaris krijgen, omdat ze als interimmer bij de omroep aan de slag ging.

Hoewel de (vertrek)premies volgens de wet zijn, staan ze volgens critici haaks op de bezuinigingen op de publieke omroep. Tegen die bezuinigingen wordt al langere tijd geprotesteerd door de omroepen zelf, onder meer via spotjes op de radio en tv.

Eerdere vertrekpremies

Eerder trok BNNVARA al de portemonnee voor vertrekkende bestuurders. Karin van Gilst en Gert-Jan Hox, beide oud-directeur van de omroep, kregen elk 75.000 euro mee.

AVROTROS, de omroep van oud-directeur Eric van Stade, verzorgt op de radio verschillende programma’s, waaronder ‘Aan de Slag’ en ‘Paul’ op NPO Radio 2, ‘Arbeidsvitaminen’ op Radio 5, ‘EenVandaag’ op Radio 1 en de ochtendshow op 3FM.

Foto: Ruud Baan