Een extern bureau doet onderzoek naar een van seksueel grensoverschrijdend gedrag beschuldigde radioverslaggever. Dat meldt De Telegraaf, na bevestiging van de NOS. “In deze kwestie past grote zorgvuldigheid”, laat de omroep aan de krant weten. “We hebben daarom besloten om een onafhankelijk en deskundig bureau in de arm te nemen. Omdat dit een zaak is tussen werkgever en werknemer, kunnen we hier verder geen uitspraken over doen.”

Vorige week werd de verslaggever door verschillende mensen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Na berichten dat Tweede Kamerlid Sidney Smeets seksueel getint grensoverschrijdend gedrag zou hebben getoond richting jonge jongens, kwamen er ook berichten over de radioverslaggever naar buiten.

Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan ’grooming’, het versturen van seksueel getinte berichten naar minderjarigen. De verslaggever werkte jarenlang voor NOS op 3 (3FM) en op dit moment voor de NOS op NPO Radio 1.

‘Uiterst serieus’

De Fontys Hogeschool Journalistiek bevestigde dat de verslaggever niet meer welkom was bij introductiekampen vanwege zijn gedrag. Daar zou hij jonge aankomende studenten hebben benaderd. Deze jongens waren wel net meerderjarig.

“Dit raakt de NOS als geheel en we nemen dit uiterst serieus”, zei directeur Gerard Timmer in een verklaring. Er zijn al veel gesprekken gevoerd. “Om helder te krijgen wat er precies intern en extern is gebeurd, wat de rol van de verslaggever precies is geweest, welke houding de NOS daar als werkgever én nieuwsorganisatie bij moet innemen, en hoe we in dit proces ieders veiligheid beschermen.”

