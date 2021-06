De radioverslaggever van de NOS die in april werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, werkt niet meer bij de NOS. “Er heeft een extern vooronderzoek plaatsgevonden naar het gedrag van onze verslaggever. De hoofdredactie NOS Nieuws en hij zijn samen tot de conclusie gekomen hun samenwerking te beëindigen, omdat een onwerkbare situatie is ontstaan”, zegt de hoofdredactie over de verklaring. Over de inhoud of conclusies van het vooronderzoek wil de NOS vanwege de vertrouwelijkheid van de gesprekken met betrokkenen geen mededelingen doen.

“De NOS zal de interne processen gericht op het bevorderen van een veilig werkklimaat voor alle NOS’ers nader evalueren en waar nodig verbeteren”, meldt de omroep. Aanvankelijk was gemeld dat er een extern onderzoek gedaan zou worden, maar dat blijkt nu een vooronderzoek te zijn.

NOS op 3 en NPO Radio 1

In april werd de verslaggever door verschillende mensen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Na berichten dat Tweede Kamerlid Sidney Smeets seksueel getint grensoverschrijdend gedrag zou hebben getoond richting jonge jongens, kwamen er ook berichten over de radioverslaggever naar buiten. De verslaggever werkte jarenlang voor NOS op 3 (3FM) en tot dit moment voor de NOS op NPO Radio 1.

De Fontys Hogeschool Journalistiek bevestigde dat de verslaggever niet meer welkom was bij introductiekampen vanwege zijn gedrag. Daar zou hij jonge aankomende studenten hebben benaderd. Deze jongens waren wel net meerderjarig.

Foto: RadioFreak