De nieuwe avondshow van Daniël Lippens en Erik-Jan Rosendahl gaat ‘Het Avondcircus’ heten. Vanaf 4 januari moet het ‘een gezellige chaos’ worden, zo zegt Lippens. “Spannend, onvoorspelbaar, tikkie vreemd, maar wel lachen.”

Erik-Jan Rosendahl: “We kijken er ontzettend naar uit om samen met de luisteraars en met toffe gasten de avond van SLAM! voor onze rekening te nemen.” Martijn Zuurveen, Radio Director RadioCorp: “De avond is traditiegetrouw het domein van SLAM!. Met spraakmakende content via radio, SLAM! TV, socials en YouTube weet ik zeker dat ‘Het Avondcircus’ in de smaak gaat vallen bij onze luisteraars, kijkers en volgers.”

Vrijheid

Daniël verloor eerder dit jaar zijn avondprogramma op Radio 538 en werd verplaatst naar de nacht- en weekenduren. In zijn laatste uitzending op 538 liet hij doorschemeren dat hij het lang niet altijd eens was met het beleid van 538. “Als jullie aan het roer hadden gestaan, dan was ik hier waarschijnlijk gebleven”, zei Daniël tegen zijn collega’s Ivo van Breukelen en Barend van Deelen. En: “Bij SLAM! krijg ik meer vrijheid.”

Daniël en Erik zijn de opvolgers van Bram Krikke en Tom van der Weerd, die afgelopen zomer naar Qmusic vertrokken.

Foto: SLAM!