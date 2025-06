SLAM! kan ook na 1 september op de FM blijven uitzenden in de Randstad. Door een deal te maken met de Zuidelijke Media Groep (ZMG) blijft de zender van Mediahuis in een groot deel van de Randstad via de FM te horen.

Wel wisselt SLAM! per 1 september van frequenties, waardoor de radiozender in Zuid-Holland en Utrecht dekking inlevert, maar in Noord-Holland juist beter te ontvangen is. Op dit moment zendt KINK uit op het kavel waar straks SLAM! op komt.

418.000 euro

Voordat de huidige regionale frequenties werden geveild, had Mediahuis ook al een deal met de Zuidelijke Media Groep. Bij de veiling voor niet-landelijke commerciële frequenties deed SLAM! niet mee, maar haalde ZMG wel dit pakket binnen. Er werd ruim 418.000 euro voor betaald. Hoeveel SLAM! aan ZMG betaalt om uit te mogen zenden op de FM-frequenties, is niet duidelijk.

“De samenwerking met Mediahuis Radio verloopt al jaren uitstekend,” zegt Michael Bartelet, directeur van ZMG. “We zijn dan ook blij dat we deze succesvolle samenwerking kunnen voortzetten. Dankzij de nieuwe frequenties versterken we onze aanwezigheid in het hart van de Randstad aanzienlijk. Vanaf 1 september zijn we met ruim 27 kilowatt te horen op 98.0 FM en 98.3 FM in het dichtstbevolkte gebied van Nederland.”

