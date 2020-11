Daniël Lippens en Erik-Jan Rosendahl gaan de avondshow van SLAM! maken. Dat melden diverse bronnen aan RadioFreak.nl. Daniël en Erik zijn daarmee de definitieve opvolgers van Bram Krikke en Tom van der Weerd, die afgelopen zomer naar Qmusic vertrokken. Sinds hun vertrek was Anoûl Hendriks in de avond te horen.

Het nieuwe avondprogramma met Daniël en Erik-Jan op SLAM is naar verluidt van maandag tot en met donderdag van 19:00 tot 22:00 uur te horen. Erik-Jan Rosendahl hint op zijn Instagram overigens al op de overstap naar SLAM.

Voor Daniël, die nu nog te horen is op Radio 538, is het de derde keer dat hij bij SLAM aan de slag gaat. In 2007 maakte hij zijn landelijke debuut bij de zender. Twee jaar later moest hij, vanwege reorganisatie, het station verlaten en ging hij naar 3FM. Een paar maanden later keerde hij alweer terug bij SLAM.

De Avondploeg

In zijn laatste jaren bij SLAM, maakte Daniël samen met Ivo van Breukelen vijf uur lang radio, van 19:00 uur tot middernacht. ‘De Avondploeg’ groeide destijds uit tot een van de populairste programma’s van de jongerenzender. In 2014 maakte het duo de overstap naar Radio 538 waar ze ook, eerst als duo en daarna solo, in de avond te horen waren. Afgelopen september verkaste Daniël naar de nacht- en weekenduren op Radio 538.

Erik-Jan Rosendahl is nog tot 1 december sidekick van Rick van Velthuysen, in diens nachtprogramma op NPO Radio 2. Hij wordt er opgevolgd door Koert Walraven. Erik-Jan was eerder ook bij Radio 538 en Radio Veronica sidekick van Rick.

Foto: William Rutten