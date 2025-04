2024 was voor Mediahuis Radio “een moeilijk jaar, omdat het aantal luisteraars achterbleef.” Dat zegt de topman van Mediahuis, Tom Klerkx, in het jaarverslag van het mediabedrijf. “100% NL en SLAM! zaten van meet af aan op dat spoor. Radio Veronica was een zoektocht, maar die zender bestaat ook al sinds 1968 en heeft al zoveel gedaantes gehad. Iedereen heeft er een mening over en vraagt zich af wat het nu moet uitstralen. Uiteindelijk is dat ‘het clubgevoel’ geworden.”

Mediahuis is eigenaar van Radio Veronica, 100% NL, SLAM!, Sublime en Sunlite. Voor de FM-veiling van 2023 had het Belgische mediabedrijf alleen Sublime als radiostation in bezit. Mediahuis nam Radio Veronica over van Talpa Network en lijfde RadioCorp in, dat eigenaar was van 100% NL en SLAM.

“Radio bereikt nog altijd heel veel mensen”, zegt Tom Klerkx over het waarom Mediahuis de andere radiostations overnam. “Het is een massamedium. Zo’n 80 à 85 procent van de mensen luistert radio. Ik hoor vaak dat jongeren niet meer naar de radio luisteren, maar 25 procent van hun audioconsumptie is wel nog steeds radio. Dat vind ik toch veel.”

Komst Gerard Ekdom

Vorig jaar verhuisden alle Mediahuis-radiostations naar de nieuwe studio’s in Amsterdam. “We moesten verschillende bedrijven fuseren die elk hun eigen cultuur hebben”, zegt Tom daarover. “Eigenlijk was het een soort start-up binnen een corporate-omgeving. Een hele uitdaging om alles op elkaar af te stemmen.”

De luistercijfers van Radio Veronica zitten de laatste maanden flink in de lift, vooral in de commerciële doelgroep 20-49 jaar. Tom Klerkx dankt dat succes onder meer aan de komst van Gerard Ekdom in de ochtenduren.

“Mensen kiezen graag voor vertrouwde stemmen die houvast bieden. Radio is ook een community. Mensen willen graag ergens bij horen, daarom ook het principe van ‘join the club’ bij Veronica. Dat zit ook in de mensen die radio maken. Het zijn mensen met wie de luisteraar bevriend zou willen zijn”, zegt hij in het jaarverslag. “We zitten nu duidelijk op het goede spoor met de radiozenders.”

Foto: Mediahuis