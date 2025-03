Jeske van Trigt (25) en Florian Hamelink (21) zijn vanaf dit weekend te horen op SLAM!. Jeske maakte elke zondag van 19:00 tot 21:00 uur een programma. In de uren daarvoor, van 16:00 tot 19:00 uur, is Florian te horen op de jongerenzender. De twee worden door SLAM! bestemd als jong talent, dat nu een vaste plek krijgt in de programmering.

Jeske was vorig jaar te horen in de middagshow van Barry Paf op 100% NL. Daarvoor presenteerde ze bij Omroep Houten. De Nieuwegeinse studeerde Media, Informatie en Communicatie. Collega Florian komt uit Zeeland en begon in Terneuzen met radiomaken. Daarna was hij te horen op GLOW FM in Eindhoven en liep hij stage bij Qmusic.

Kweekvijver

Jeske en Florian vullen de plek die is vrijgekomen door het vertrek van Danny Blom. Hij maakte zondags van 16:00 tot 20:00 uur een programma op SLAM!. De avondprogrammering wordt die dag nu dus met twee uur uitgebreid.

“SLAM! is traditiegetrouw een kweekvijver van jong talent”, zegt programmadirecteur Martijn Zuurveen. “Jeske heeft als sidekick in de middagshow op 100% NL bewezen goed in contact te staan met luisteraars. Met Florian geven we ruimte aan een jonge, getalenteerde programma-maker die opvalt met creatieve radio en die ook nog mixen maakt die door toonaangevende dj’s gedraaid worden.”

Programmering zondagmiddag en -avond:

12.00 -14.00 Housuh in de Pauzuh met Hielke Boersma

14.00 -16.00 Hielke Boersma

16.00 -19.00 Florian Hamelink

19.00 -22.00 Jeske van Trigt

Foto: Naomi van Verseveld | SLAM